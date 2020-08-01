Ці продукти сприяють зниженню холестерину

За рівнем холестерину варто слідкувати у будь-якому віці. Якщо зашкалює рівень холестерину в крові, включіть ці продукти в свій раціон.

Вівсянка

Регулярне вживання вівсяних пластівців знижує рівень холестерину. Починайте свій ранок з вівсянки і вже через кілька тижнів загальний рівень холестерину знизитися більше ніж на 5 відсотків.

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Часник

Часник зміцнює стінки судин і активно бореться з холестерином. Правда, щоб досягти ефективного результату, вам доведеться з'їдати як мінімум 2-3 зубчики свіжого часнику на день. Якщо у вас є проблеми, пов'язані з травним трактом, перед тим, як оголосити холестерину часниковий бій, зверніться за консультацією до вашого лікаря.

Яловичина

Звучить неймовірно, але факт! Нежирне яловиче м'ясо корисне для роботи серцево-судинної системи. 100 грамів пісної яловичини на день допоможуть вам знизити рівень холестерину в крові більш ніж на 10 відсотків.

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