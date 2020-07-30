Експерти назвали продукти, які сприяють росту бороди

Ці продукти допоможуть виростити красиву та пишну бороду

Волосся на обличчі чоловіків повністю регулюється гормонами DHT і тестостероном, а от споживання певної їжі підвищує рівень цих двох андрогенів. Тим, хто мріяв про густу ​​бороду слід включити в раціон яйця, бразильські горіхи, родзинки й інші продукти, які сприяють її росту.

Вживана їжа впливає на багато аспектів роботи тіла, і один з них – це ріст бороди. Експерти назвали продукти, які цьому сприяють.

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Яйця. Є одним з найбагатших джерел біотину – крайнє ефективної поживної речовини у плані росту бороди, щільності і товщини її волосків.

Родзинки. Це чудове природне джерело бору – мінералу, що впливає на швидкість росту та зміцнення волосся.

Апельсиновий сік. Вітамін С в апельсиновому соку сприяє виробленню шкірного сала – натурального масла, що виробляється організмом, яке покращує стан шкіри, робить бороду густою.

Риба. Жирні кислоти омега-3, які в достатку присутні в рибі, сприяють виробленню білків в організмі, необхідних для росту бороди. Корисно вживати скумбрію, тунець, лосось, сардини.

Бразильські горіхи. Насичені селеном: цей мінерал необхідний, якщо потрібно швидко відростити бороду.

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