Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Експерти назвали продукти, які сприяють росту бороди

  • 18
Ці продукти допоможуть виростити красиву та пишну бороду - фото 1
Ці продукти допоможуть виростити красиву та пишну бороду

Волосся на обличчі чоловіків повністю регулюється гормонами DHT і тестостероном, а от споживання певної їжі підвищує рівень цих двох андрогенів. Тим, хто мріяв про густу ​​бороду слід включити в раціон яйця, бразильські горіхи, родзинки й інші продукти, які сприяють її росту.

Вживана їжа впливає на багато аспектів роботи тіла, і один з них – це ріст бороди. Експерти назвали продукти, які цьому сприяють.

Це цікаво: Вам пора міняти роботу: 5 неочевидних ознак, які ґрунтуються на сексі

Яйця. Є одним з найбагатших джерел біотину – крайнє ефективної поживної речовини у плані росту бороди, щільності і товщини її волосків.

Родзинки. Це чудове природне джерело бору – мінералу, що впливає на швидкість росту та зміцнення волосся.

Апельсиновий сік. Вітамін С в апельсиновому соку сприяє виробленню шкірного сала – натурального масла, що виробляється організмом, яке покращує стан шкіри, робить бороду густою.

Риба. Жирні кислоти омега-3, які в достатку присутні в рибі, сприяють виробленню білків в організмі, необхідних для росту бороди. Корисно вживати скумбрію, тунець, лосось, сардини.

Бразильські горіхи. Насичені селеном: цей мінерал необхідний, якщо потрібно швидко відростити бороду.

Читайте також: Дієтологи категорично заборонили починати ранок з кави

Джерело: Medikforum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
  • 26 липня, 17:30
  • 1788
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 478
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2454167
Загрузка...
Новини