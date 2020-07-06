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Ці продукти повинні бути у раціоні жінок після 40

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Продукти для жінок після 40 - фото 1
Продукти для жінок після 40

Після 40 років жінкам варто уважніше ставитись до свого здоров'я, а також не ігнорувати деякі корисні продукти. Названо три смаколики, які повинні бути у звичному раціоні кожної.

40-ліття – це не лише ще один прекрасний період у житті кожної жінки, а й час, коли організм починає поступово змінюватись. Тому важливо уважніше стежити за здоров'ям, активно займатись спортом і не нехтувати правильним харчування. До того ж, експерти з дієтології рекомендують не ігнорувати ці три продукти у своєму раціоні.

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Квашена капуста. Це доволі популярний смаколик не лише у пострадянських країнах, а й в Азії. І справа не лише в тому, який ця капуста має смак, а й в кількості корисних речовин та пробіотиків, які здатні покращити процес травлення.

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Риба. Будь-яка жирна риба, яка містить вдосталь Омега-3 та білків, повинна бути у раціоні кожної жінки не лише після 40. По-перше, вона допомагає уникнути переїдання та на тривалий час вгамовує голод, а також дозволяє продовжити молодість, турбуючись про шкіру, нігті та волосся.

Чорний шоколад. Мало хто може відмовитись від солодощів, але ідеальним варіантом смаколика є саме чорний шоколад з мінімальною кількістю цукру. Він містить чимало флавоноїдів, які є чудовими антиоксидантами. Тому захист серця та зниження ризиків проблем з діабетом гарантовано.

Ці продукти повинні бути у раціоні жінок після 40 - фото 414187

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Джерело: newsyou
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