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Ці продукти полегшують прояв алергії

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Алергія - фото 1
Алергія / lifehacker

Деякі продукти можуть викликати алергічні реакції (наприклад, олія, морепродукти або молоко), однак є й інші, які навпаки захищають від впливу пилку і інших чинників навколишнього середовища.

Імбир

Настій цього кореня завдяки своїм протизапальним властивостям корисний не тільки для лікування алергії, а й також при застуді і тонзиліті. Дослідження показало, що імбир пригнічує вироблення цитокінів, сповільнюючи активацію клітин і полегшуючи симптоми алергії. Тому найкраще, що можна зробити – приготувати цей продукт для інфузії або додати його в як приправу для страв або салатів.

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Куркума

Це ще одна спеція, яка, як відомо, має протизапальні властивості. Активним компонентом куркуми є куркумін – хімічна речовина, яка зменшує запалення, на додаток до пригнічення гістаміну, що виділяється спеціальними клітинами.

Продукти з великим вмістом вітаміну С

Цей вітамін міститься у великій кількості продуктів, особливо в цитрусових, ківі, броколі, брюссельській та цвітній капусті. Він діє як природний антигістамін, пригнічуючи клітини, які його виділяють. Крім того, вони є антиоксидантом, а значить протидіють запальній реакції, викликаній алергією.

Як побороти алергію - фото 407500
Як побороти алергію

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Джерело: lifehacker
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