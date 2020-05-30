Ці бюджетні продукти знижують рівень цукру в крові

Підвищення цукру в крові провокує порушення обміну речовин, сприяє підвищенню тиску, розвитку атеросклерозу. Тому важливо не тільки контролювати рівень глюкози, але і не допускати її підвищення. Згідно з проведеним дослідженням, це можна зробити за допомогою раціону.

Фахівці у сфері натуропатії з'ясували, за допомогою яких продуктів харчування можна зменшити кількість цукру в крові. Такі продукти підійдуть діабетикам, а також людям, у яких підвищений ризик розвитку будь-якого типу цукрового діабету.

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На думку фахівців, допоможуть у зниженні цукру фрукти і овочі, насичені пектином (рослинним волокном). Пектин є клітковиною, яка допомагає організму виводити токсини, а також зайву глюкозу. Також вона позитивно впливає на стан кишківника.

Корисний компонент є у буряках, огірках, лимонах. З огірками рекомендується поєднувати кріп, петрушку, коріандр, редиску або ж листя салату. Крім того, експерти рекомендують включити у раціон прянощі. Вони підвищують чутливість організму до інсуліну. Серед прянощів можна віддати перевагу мускатному горіху, гвоздиці. Також піде на користь імбир і кориця.

Буряк – справжній суперфуд

Це не перше дослідження, яке доводить вплив продуктів харчування на організм. За допомогою правильно підібраного раціону можна підтримувати в нормі не тільки цукор, а й вагу, гарне самопочуття і зовнішній вигляд. Крім того, корисні харчі знижують ймовірність розвитку низки захворювань.

Не даремно ж кажуть, що ми те, що ми їмо. Тож підходьте до цього процесу відповідально та позбавляйтесь харчового "сміття".

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