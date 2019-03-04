Ця звичка допомагає швидше схуднути

Науковці розповіли про корисну звичку, яка допомагає позбутись зайвих кілограмів та дотримуватись правильного режиму харчування. А ви вже почали готуватись до літа?

Американські учені з університетів Вермонту та Південної Кароліни назвали найуспішнішу стратегію щодо схуднення. Виявилось, що саме постійне ведення щоденника харчування допомагає швидше та краще позбутись ваги, а також дотримуватись правильного раціону.

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Це підтвердив експеримент за участю 142 осіб, за якими стежили в режимі онлайн. Під час дослідження звертали увагу на розміри порцій, продукти, калорійність та щоденник харчування. Відповідно до результатів, ті піддослідні, які щодня записували все, що спожили, позбулись на 10% більшої ваги, аніж ті, хто не вів щоденник. До слова, люди витрачали до 25 хвилин на день, щоб записати все, що з'їли.

Як швидко схуднути

Експерти пояснюють, що ведення такого щоденника є тим інструментом, який допомагає зрозуміти, скільки та якої їжі спожито. До того ж, люди аналізують те, що не принесло енергії чи викликало дискомфорт, та надалі зменшують кількість таких страв та продуктів. У сучасному світі навіть не потрібно вести реальний такий нотатник, адже є чимало додатків, які одразу ж допоможуть визначати калорійність та нотувати всі трапези.

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