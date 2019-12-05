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Ці продукти обов'язково треба включити у зимовий раціон

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Зимовий раціон - фото 1
Зимовий раціон / bigpicture

Дієтологи і експерти з правильного харчування розповіли, які продукти корисно їсти взимку.

Взимку наш організм відчуває необхідність у змінах. По-іншому починають працювати обмінні процеси і метаболізм, відбувається зміна в кількості енергії.

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У холодну пору року складно знайти свіжі овочі, але морква, буряк і гарбуз витримують холод, тому їх варто додати у свій раціон. Крім того, вранці корисно снідати цілозерновою вівсянкою. Корисними взимку будуть і броколі з цвітною капустою. Адже це хороші джерела вітаміну С. А також мед: він допомагає боротися з інфекціями, яких в рази більше в холодну пору року.

Фахівці також зазначили, що потрібно обов'язково харчуватися супом на овочевому або м'ясному бульйоні. І взагалі, вибирати ті продукти і страви, які допоможуть зігрітися.

Що корисно їсти взимку - фото 372357
Що корисно їсти взимку

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Джерело: bigpicture
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