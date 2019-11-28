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Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото

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Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 1

Дівчина з Нідерландів готує зі звичайних продуктів справжні шедеври, які мають один великий мінус – їх шкода їсти.

Кілька років тому дівчина почала експериментувати з продуктами і готувати з них справжні шедеври. І зараз фуд-майстер з Нідерландів готує страви для різноманітних заходів. А своїми роботами автор ділиться на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина зазначає, що всі її страви прості в приготуванні і продукти для своїх їстівних шедеврів вона бере звичні для кожної господині.

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370677

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370678

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370679

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370680

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370681

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370682

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370683

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370684

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370685

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370686

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370687

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370688

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370689

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370690

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370691

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370692

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370693

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370694

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370695

Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото - фото 370696

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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