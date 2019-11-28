Дівчина з Нідерландів створює з їжі справжні шедеври: вражаючі фото

Дівчина з Нідерландів готує зі звичайних продуктів справжні шедеври, які мають один великий мінус – їх шкода їсти.

Кілька років тому дівчина почала експериментувати з продуктами і готувати з них справжні шедеври. І зараз фуд-майстер з Нідерландів готує страви для різноманітних заходів. А своїми роботами автор ділиться на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина зазначає, що всі її страви прості в приготуванні і продукти для своїх їстівних шедеврів вона бере звичні для кожної господині.

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