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Ці продукти не варто їсти вдень: пояснення медиків

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Такі продукти найкраще їсти ввечері - фото 1
Такі продукти найкраще їсти ввечері

Фахівці назвали популярні продукти, які викликають млявість та сонливість, а також чудово підходять для вечері. Водночас стравами з ними краще не готувати на сніданок чи обід, щоб не хотіти спати.

Медики розповіли про продукти, які містять мелатонін, що дає сигнал мозку про те, що пора готуватись до сну. До того ж, він регулює температуру, тиск та уповільнює всі процеси. Тому такі смаколики краще не вживати вранці чи посеред активного дня.

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Які продукти викликають сонливість:

  • Арахісова паста
  • Волоські горіхи
  • Вишня
  • Кукурудза
  • Імбир
  • Вівсяні пластівці
  • Арахіс
  • Спаржа
  • Помідори
  • Броколі
  • Брюссельська капуста
  • Банани
  • Свіжа м'ята
  • Гранат
  • Полуниця
  • Оливки
Такі продукти найкраще їсти ввечері - фото 343463
Такі продукти найкраще їсти ввечері

Фахівці також не рекомендують і просто зловживати цими продуктами, щоб не отримати своєрідне "сонне похмілля", яке передбачає тривалий сон, дезорієнтацію, неуважність та загальну млявість вдень.

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Джерело: newsyou.info
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