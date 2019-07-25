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Чому дітям не можна відмовлятись від сніданку
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Ні для кого не таємниця, що сніданок є дуже важливим прийомом їжі, від якого залежить продуктивність та самопочуття упродовж дня. Однак учені виявили несподівану шкоду відсутності сніданку у дітей.
Діти та підлітки частенько нехтують сніданком, однак така поведінка може призвести до серйозних наслідків. Команда медиків виявила, що ігнорування ранкової трапези може завершитись ожирінням, проблемами із серцево-судинною системою та діабетом другого типу.
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Це підтвердив експеримент за участю понад 3,5 тисячі європейський та більш як 900 бразильських дітей у віці 14-18 років. У кожного було визначено ріст, масу тіла та інші параметри. Виявилось, що найбільші ризики ожиріння були у тих підлітків, які відмовлялись снідати. У дівчат, які вранці нічого не їли, середній обхват талії був на 1,97 см більший, аніж у тих, хто не ігнорував сніданок. У хлопців ж ці показники коливались на рівні 2,13-2,61 см.
Відзначимо, що таким чином визначався рівень вісцерального жиру, який є найнебезпечнішим для людей, адже його надмірна кількість не захищає органи, а погіршує їх роботу.
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