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Ці популярні напої негативно впливають на міцність кісток
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Відомо, що захоплення деякими продуктами може негативно впливати на здоров'я. Солодка газована вода належить саме до таких. Медики заявляють, що підсолоджена содова призводить до руйнування кісток зсередини.
Усе через ортофосфорну кислоту, яку містять багато таких напоїв. Кислота перешкоджає засвоєнню кальцію, що необхідний для зміцнення кісткової тканини.
І ще: 5 простих способів зміцнити своє здоров'я
Кальцій засвоюється значно гірше і завдяки кофеїну, що міститься, наприклад, у колі. Під впливом кофеїну необхідний елемент не абсорбується, а просто виводиться з організму разом з сечею.
Також зловживання солодкою газованою водою викликає зниження щільності кісток кульшових суглобів. Ну і, само собою, насичені цукром газовані напої містять багато калорій. Тому серед продуктів, що збільшують вагу, вони завжди на перших позиціях.
Очистити організм від шкідливого впливу газованої й іншої некорисної їжі іноді дуже непросто. Детокс-програми, такі популярні в наш час, не будуть достатньо ефективними без лікарських препаратів. Найпростіший спосіб зберегти здоров'я – якомога рідше вживати шкідливі продукти.
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