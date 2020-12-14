Названий простий спосіб зняти стрес за 1 хвилину

Ви відчуваєте стрес, втому і неуважність? Ось дихальна техніка, яка допоможе вам відновити самовладання, в будь-якому місці і за рекордно короткі терміни.

Ця техніка дихання, називається Наді Шодхана, на думку йогів, вона має очисні, заспокійливі властивості. Термін Наді Шодхана означає "Очищення енергетичних каналів".

І ще: Ключові аспекти, які потрібні людині для щастя

Вам не треба мати досвід медитації або йоги, щоб досягти гармонії: дуже легкодоступне альтернативне носове дихання можна практикувати вдома, на роботі або в транспорті. Найголовніше, що це дійсно працює.

Існує кілька варіантів виконання цієї техніки, ось один з них:

Зігніть вказівний і середній пальці правої руки.

Великим і безіменним пальцями по черзі закривайте ніздрі.

Почніть вправу з вдиху через обидві ніздрі.

Видихніть зліва, заблокувавши праву ніздрю.

Потім вдихніть зліва на рахунок 4, права ніздря все ще заблокована.

І видихніть направо, на рахунок 8, цього разу перекривши ліву ніздрю.

Вдихніть направо, ліва ніздря все ще заблокована, на рахунок 4.

Видихніть лівою, цього разу заткнувши праву ніздрю, на рахунок 8.

Це цікаво: Яка ваша найбільша проблема: простий психологічний тест у картинці