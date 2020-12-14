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Названий простий спосіб зняти стрес за 1 хвилину

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Як зняти стрес - фото 1
Як зняти стрес / rusyoga

Ви відчуваєте стрес, втому і неуважність? Ось дихальна техніка, яка допоможе вам відновити самовладання, в будь-якому місці і за рекордно короткі терміни.

Ця техніка дихання, називається Наді Шодхана, на думку йогів, вона має очисні, заспокійливі властивості. Термін Наді Шодхана означає "Очищення енергетичних каналів".

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Вам не треба мати досвід медитації або йоги, щоб досягти гармонії: дуже легкодоступне альтернативне носове дихання можна практикувати вдома, на роботі або в транспорті. Найголовніше, що це дійсно працює.

Існує кілька варіантів виконання цієї техніки, ось один з них:

  • Зігніть вказівний і середній пальці правої руки.
  • Великим і безіменним пальцями по черзі закривайте ніздрі.
  • Почніть вправу з вдиху через обидві ніздрі.
  • Видихніть зліва, заблокувавши праву ніздрю.
  • Потім вдихніть зліва на рахунок 4, права ніздря все ще заблокована.
  • І видихніть направо, на рахунок 8, цього разу перекривши ліву ніздрю.
  • Вдихніть направо, ліва ніздря все ще заблокована, на рахунок 4.
  • Видихніть лівою, цього разу заткнувши праву ніздрю, на рахунок 8.
Названий простий спосіб зняти стрес за 1 хвилину - фото 439057

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Джерело: rusyoga
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