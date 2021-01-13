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Названі вагомі причини відмовитися від щоденного вживання кави

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Кава - фото 1
Кава / vgr

Багато людей не можуть уявити свій ранок без кави. Хтось вважає за краще її днем, а хтось і зовсім перед сном. Пити каву входить в якусь звичку, від якої вже складно відмовитися. Однак якщо вживати її щодня, можна завдати своєму здоров'ю шкоди.

Як і у будь-якого продукту у кави є свої плюси і свої недоліки. Занадто багато кофеїну в організмі дасть вам заряд енергії. Але коли це починає зникати, ви залишаєтеся з занепокоєнням, яке може навіть привести до панічних атак. Також, надмірне вживання кави може порушити режим сну, що може призвести до безсоння.

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Крім того, кофеїн може призвести до зростання бактерій в роті, що може викликати карієс емалі. А це своєю чергою призведе до неприємного запаху з рота і появи плям на зубах. Дослідження також показують, що високе споживання кофеїну може привести до проблем з травленням, включаючи гастроезофагеальну рефлюксну хворобу.

Якщо ви помічаєте за собою занадто часті головні болі, причиною цього може стати кава, в разі її вживання. Доведено і те, що людина, яка не може обходитися без кави навіть протягом дня, може відчувати часті перепади настрою і дратуватися. Наливаючи ще одну чашку кави варто пам'ятати, що цей напій може привести до підвищення артеріального тиску.

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Джерело: tsn
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