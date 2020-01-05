Ці продукти допоможуть боротися з печією

Більша частина дорослих українців страждають від печії. Які народні засоби допомагають від цього захворювання і що робити для його профілактики?

Молоко. Цей спосіб знайомий практично всім, хто страждає від печії – молоко нейтралізує кислоту, яка викликає печіння.

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Сода. Склянка теплої води з чайною ложкою соди подарує миттєвий, але недовгий ефект. Лікарі не рекомендують зловживати цим методом.

Картопля. При печії чудово допомагає сік із сирої картоплі.

Настій м'яти. Багато хто користується цим методом, але лікарі стверджують, що при печії такий відвар вам тільки нашкодить. Печіння лише посилиться.

Щоб запобігти печії, потрібно слідувати декільком простим рекомендаціям і з обережністю ставитися до прийомів їжі. Не варто різко нахилятися або лягати на ліжко після їжі. Відмовтеся від високих подушок, тісного одягу і кислих продуктів. Не варто переїдати та вживати занадто гарячу їжу, а також наїдатися перед сном.

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