Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Ці продукти допоможуть боротися з печією

  • 10
Печія - фото 1
Печія / fakty

Більша частина дорослих українців страждають від печії. Які народні засоби допомагають від цього захворювання і що робити для його профілактики?

Молоко. Цей спосіб знайомий практично всім, хто страждає від печії – молоко нейтралізує кислоту, яка викликає печіння.

І ще: Супрун розповіла, чи потрібен після свят детокс

Сода. Склянка теплої води з чайною ложкою соди подарує миттєвий, але недовгий ефект. Лікарі не рекомендують зловживати цим методом.

Картопля. При печії чудово допомагає сік із сирої картоплі.

Настій м'яти. Багато хто користується цим методом, але лікарі стверджують, що при печії такий відвар вам тільки нашкодить. Печіння лише посилиться.

Ці продукти допоможуть боротися з печією - фото 378151

Щоб запобігти печії, потрібно слідувати декільком простим рекомендаціям і з обережністю ставитися до прийомів їжі. Не варто різко нахилятися або лягати на ліжко після їжі. Відмовтеся від високих подушок, тісного одягу і кислих продуктів. Не варто переїдати та вживати занадто гарячу їжу, а також наїдатися перед сном.

Читайте також: Ці продукти можуть стати причиною появи поганого настрою

Джерело: fakty
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 2466
ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
  • 31.12.2019, 12:00
  • 1900
Картинки з Різдвом Христовим 2020: різдвяні відкритки і листівки
  • 02 cічня, 14:08
  • 30489
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа