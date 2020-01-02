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Ці продукти можуть стати причиною появи поганого настрою
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Дієтологи в усьому світі вже давно рекомендують – якщо ви хочете позбутися від гніву, поліпшити свій настрій і прогнати сум, то першим кроком, який вам варто було б зробити – це поїсти.
Їжа в цілому стимулює вироблення ендорфінів, гормонів щастя. Однак далеко не всі продукти по-справжньому піднімають нам настрій.
Американські науковці склали перелік, до якого входять сім продуктів, здатних зіпсувати людині настрій. Саме від них експерти рекомендують відмовитися.
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1. Чіпси. Вони містять низку вкрай шкідливих кислот і канцероген акриламід. Ці речовини надають на наш організм вкрай негативний вплив – вони блокують ендорфіни. Мозку людини необхідний їх постійний приплив, і як тільки він порушується, спад настрою є гарантованим.
2. Шинка. Промислово виготовлена шинка містить велику кількість цукру, солі, наповнювачів, консервантів і нітратів, які самі по собі можуть викликати поганий настрій, впливаючи на травну систему людини.
3. Солодкі безалкогольні напої. Різкий сплеск цукру в крові після вживання таких продуктів згодом закінчується його різким падінням, що тягне за собою і перепади настрою. Солодкі безалкогольні напої традиційно вважаються і одним з потенційно можливих факторів розвитку депресії.
4. Маргарин. Дивно, але він реально містить промислові жирні кислоти омега-6 і попри те, що вчені довгий час сперечаються про цей продукт – і чого в ньому більше користі чи шкоди, низка тестів підтвердили, що він реально може негативно позначатися на настрої.
5. Оброблене насіння гарбуза. Воно містить бромат калію, який блокує поглинання йоду щитоподібною залозою. Також розцінюється медиками, як один з найсильніших продуктів, потенційно здатних зіпсувати людині настрій. Правда, гарбузове насіння зазвичай погіршує настрій лише в короткостроковій перспективі.
6. Бублики. Із застереженням – коли ви починаєте з них день. Взагалі вживати на сніданок левову дозу вуглеводів не рекомендується, оскільки організм повністю прокидається значно пізніше за мозок, і травній системі потрібно більше часу, щоб перетравити всю цю велика кількість вуглеводів. У результаті вироблення гормонів настрою також буде порушене.
7. Солоний арахіс. Вам здається, що в горіхах не може бути нічого шкідливого? Ви помиляєтеся, адже солоний арахіс може містити глутамат натрію, а також величезна кількість харчових добавок. Дивно, але цей продукт також здатний вкрай негативно впливати на настрій.
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