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1 вересня Музика Привітання

Ці популярні продукти уповільнюють схуднення

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В процесі очищення рис втрачає половину своїх корисних властивостей - фото 1
В процесі очищення рис втрачає половину своїх корисних властивостей / Body-pit

5 продуктів, які значно погіршують процес схуднення.

Якщо ви вирішили серйозно почати займатися спортом, тоді вам необхідно змінити і звички в їжі. Список з 5 заборонених продуктів, виключивши які ви завжди будете у чудовій фізичній формі.

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Яловичина. Не дарма яловичина схожа на мармуровий камінь, адже вона містить багато "кульок" жиру. Будьте уважні, яловичина також містить холестерин. Якщо ви вирішили худнути, то віддайте перевагу м'ясу курки, кролику, рибі або кальмарам.

Віддайте перевагу м'ясу курки, кролику - фото 273385
Віддайте перевагу м'ясу курки, кролику

Сіль. Сіль є у більшості продуктів харчування, в тому числі в овочах і фруктах. Тому наш організм не потребує великих кількостей солі. Денною нормою для людини є 1 ч. ложка. Не забувайте, що 1 грам солі затримує 100 грам води, що відповідно погіршує процес схуднення.

Білий рис. В процесі очищення рис втрачає половину своїх корисних властивостей, тому його краще замінити коричневим неочищеним рисом.

Мюслі. Часто мюслі, які ми бачимо на прилавках магазинів, містять багато цукру. Тож, найращим варіантом буде купити вівсяну кашу і самостійно додати до неї улюблені фрукти.

Мюслі, які ми бачимо на прилавках магазинів, містять багато цукру - фото 273386
Мюслі, які ми бачимо на прилавках магазинів, містять багато цукру

Родзинки. Вони також дуже калорійні. Ціла чашка родзинок – це 600 кілокалорій, що становить практично половину денної норми калорій для людини.

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Джерело: express
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