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1 вересня Музика Привітання

Консервований перець: смачні салати на зиму

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Чудові рецепти маринованого перцю - фото 1
Чудові рецепти маринованого перцю / Jezebel

Чудові рецепти маринованого перцю, який добре зберігається і виходить дуже смачним. Консервований болгарський перець – ідеальна закуска для будь-якої страви.

Болгарський перець у меді

Інгредієнти:​​

  • Перець болгарський
  • Рослинна олія 1 стакан
  • Оцет 9% 1 стакан
  • Мед 1 стакан
  • Запашний перець горошком 5 шт.
  • Чорний перець горошком 10 шт.
  • Лавровий лист 2-4 шт.

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Болгарський перець у меді - фото 273350
Болгарський перець у меді

Рецепт приготування болгарського перцю у меді:

  1. Перець очистити і розрізати на шматочки або на половинки. Зробити маринад, обов'язково спеції. Нехай закипить.
  2. Прокип'ятити перець в маринаді 5 хвилин. Розкласти по стерилізованим банкам, залити тим самим киплячим маринадом, накрити кришками і стерилізувати болгарський перець в меді 45 хвилин, закатати.

Складність приготування (3/10), витрачений час 40 хвилин.

Смажений перець з помідорами

Інгредієнти:​​

  • Перець солодкий червоний 2 кг
  • Помідори червоні 1 кг
  • Цибуля ріпчаста 0,7 кг
  • Олія ​​400 г
  • Сіль 1-2 ст. ложки (за смаком)
Смажений перець з помідорами - фото 273351
Смажений перець з помідорами

Рецепт приготування смаженого перцю з помідорами:

  1. Овочі вимити, дати стекти воді. Перець очистити від плодоніжок і насіння, нарізати смужками. Помідори стиглі, але тверді нарізати товстими кружальцями. Цибулю ріпчасту почистити, вимити, нашаткувати.
  2. Сковороду розігріти, налити частину олії (половину норми). У гарячу олію викласти підготовлений перець. Перець смажити в олії на середньому вогні, помішуючи, 5-7 хвилин Потім посолити і перемішати.
  3. Також обсмажити на рослинній олії помідори (2-3 хвилини), посолити. Цибулю обсмажити на середньому вогні, помішуючи, до золотистого кольору (2-3 хвилини). У підготовлені банки укладати шарами смажені перець, цибулю і помідори. Заповнити банки до верху.
  4. Потім накрити кришками салат і стерилізувати 45 хвилин. Швидко герметично закрити і охолодити.

Складність приготування (5/10), витрачений час 1 година.

Запечений маринований перець

Інгредієнти:​​

  • Перець болгарський червоний
  • Цукор 2 ст.л.
  • Сіль 1 ст.л.
  • Часник 2 зуб.
  • Есенція оцтова 70% 1,5 ч.л.
  • Вода 0,5 л
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Запечений маринований перець

Рецепт приготування запеченого маринованого перцю:

  1. Вимиємо перці, укладемо на деко і відправимо в розігріту до 200°С духовку, хвилин на 40-45. Дуже скоро ви відчуєте запах паленого. Спокійно! Відкрийте духовку. Переверніть перці і запікайте далі. Потім дістаньте і складіть в каструлю, щільно накривши кришкою. Залиште їх хвилин на 30-40, щоб перці охололи.
  2. Поки перці "підходять", зробимо маринад. Треба закип'ятити воду з сіллю і цукром; вимкнемо вогонь і влиємо оцет. Далі очистіть перці від шкури. Вона буде зніматися зовсім без проблем. Приберіть плодоніжки і насіння.
  3. М'якоть перців перекладіть в заздалегідь підготовлені банки або будь-яку іншу ємність, якщо ви не збираєтеся зберігати їх довго. Заливаємо маринадом, закриваємо і залишаємо остигати. Після охолодження прибираємо в холодильник.

Складність приготування (6/10), витрачений час 1,5 години.

Ікра з баклажанів з перцем

Інгредієнти:​​

  • Баклажани 5 кг
  • Помідори 4-5 кг
  • Перець солодкий 2,5 кг
  • Морква 1,5 кг
  • Цибуля ріпчаста 1 кг
  • Сіль 5-7 ст. ложок (за смаком)
Ікра з баклажанів з перцем - фото 273353
Ікра з баклажанів з перцем

Рецепт приготування ікри з баклажанів з перцем:

  1. Підготовлені томати протерти. Якщо томат дуже рідкий, уварити (5-10 хвилин). Баклажани очистити від шкірки і нарізати. Моркву очистити і нарізати.
  2. Перець вимити, нарізати, видалити насіння. Баклажани, моркву і перець пропустити через м'ясорубку. Змішати овочі з томатом. Тушкувати 10 хвилин. Цибулю очистити і нарізати.
  3. На сковороді розігріти олію. Цибулю обсмажити, помішуючи, до прозорості (3-5 хвилин). Додати в ікру цибулю. Посолити і перемішати.
  4. Готувати ще 20-30 хвилин (всього тушкувати 30-40 хвилин). Підготовлені вимиті банки заповнити ікрою, прикрити чистими кришками і стерилізувати 15-20 хвилин. Потім закрити герметично.

Складність приготування (7/10), витрачений час 2 години.

Квашений гострий перець

Інгредієнти:​​

  • Перець гострий 24 шт.
  • Часник 8 зубчиків
  • Сіль 3 ч.л.
  • Цукор 1 ст. л.
  • Вода 40 мл
Квашений гострий перець - фото 273354
Квашений гострий перець

Рецепт приготування квашеного гострого перцю:

  1. Очистити перець від насіння і дрібно-дрібно нарізати. Часник порізати на тонкі кружальця. Перемішати перець з часником, додати сіль і цукор, хлюпнути трохи води (перці дадуть потім дуже багато соку) і поставити під невеликий гніт.
  2. Пробувати можна через тиждень. Запах в процесі стоятиме дуже запашний.

Складність приготування (3/10), витрачений час 30 хвилин.

Лечо з болгарського перцю на зиму

Інгредієнти:​​

  • Перець болгарський 5 кг
  • Помідори 4 кг
  • Цукор 1 стакан (за смаком)
  • Сіль 2-3 ст. ложки (за смаком)
  • Рослинна олія 1 стакан
  • Оцет 9% 2 ст. ложки
  • Перець чорний горошком (за бажанням) 10 шт.
Лечо з болгарського перцю на зиму - фото 273355
Лечо з болгарського перцю на зиму

Рецепт приготування лечо з болгарського перцю на зиму:

  1. Помідори помити, можна очистити від шкірки. Розрізати на 2-3 частини, вирізати серцевину. Пропустити помідори через м'ясорубку.
  2. Підготовлені помідори помістити у велику каструлю (ємністю не менше 10 л). Посолити, додати цукор. Перемішати. Поставити на вогонь, на середньому вогні довести до кипіння. Тим часом помити перець, розрізати навпіл. Очистити від насіннєвої коробки. Перець нарізати досить великими шматочками (половинку перцю на 4-6 частин).
  3. У киплячий томатний сік додати рослинну олію і за бажанням чорний перець горошком. Перемішати. У сік викласти підготовлений солодкий перець. Довести до кипіння. Варити салат лечо з перців на середньому вогні 30 хвилин (перемішувати за цей час перець 2-3 рази).
  4. Зняти каструлю з вогню, влити оцет. Перемішати і відразу ж розкласти готове лечо в теплі стерилізовані банки. Накрити кришкою і закатати. Можна банки укутати ковдрою до повного охолодження.

Складність приготування (5/10), витрачений час 1 година.

Салат з перцю і квасолі

Інгредієнти:​​

  • Перець солодкий 5 кг
  • Помідори 3 кг
  • Цибуля 2 кг
  • Квасоля 500 г
  • Цукор 300 г
  • Сіль 100 г
  • Оцет 9% 200 мл
  • Олія ​​0,5 л
Салат з перцю і квасолі - фото 273356
Салат з перцю і квасолі

Рецепт приготування салату з перцю і квасолі:

  1. Залити водою квасолю. Відварити до готовності (1 година). Вимити перець, нарізати соломкою. Цибулю нарізати півкільцями. Вимити помідори, нарізати шматочками.
  2. У великій мисці перемішати перець, цибулю, помідори і квасолю. Заправити їх цукром, сіллю, оцтом, рослинною олією.
  3. Перекласти суміш в каструлю, накрити кришкою і довести до кипіння. Салат з квасолі з болгарським перцем варити з моменту закипання 1 годину. Гарячим салат з перцю і квасолі розкласти у підготовлені банки і закатати.

Складність приготування (7/10), витрачений час 2 години.

Паста з болгарського перцю

Інгредієнти:​​

  • Перець болгарський червоний 2 кг
  • Перець чилі гострий (за бажанням) 2 шт.
  • Сіль 1,5 ч.л.
  • Оливкова олія ​​2 ст.л.
Паста з болгарського перцю - фото 273357
Паста з болгарського перцю

Рецепт приготування пасти з болгарського перцю:

  1. Очистіть перці від насіння і промийте у воді. Подрібніть в чаші кухонного комбайна або на м'ясорубці в глибоку ємність.
  2. Викладіть масу з перцю в друшляк. Залиште на 10 хвилин, щоб стік сік. Сік розлийте в підготовлені контейнери і відразу помістіть в морозильну камеру, ретельно їх закривши.
  3. У масу всипте сіль і влийте оливкову олію, акуратно перемішайте. Викладіть її на деко з бортиками. Помістіть його в духову шафу і тушкуйте 1-1,5 годин при 150 градусах, поки з маси не випарується зайва рідина.
  4. Паста зменшиться приблизно в 2 рази. Вийміть деко і дайте масі охолонути. Після цього розкладіть пасту з болгарського перцю в підготовлені контейнери або пакети, помістіть в морозильну камеру.

Складність приготування (8/10), витрачений час 2,5 години.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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