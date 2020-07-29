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Чому не варто розігрівати їжу у контейнерах

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Чому не можна нагрівати продукти в контейнерах - фото 1
Чому не можна нагрівати продукти в контейнерах

Для офісних працівників доволі звичною справою є контейнери з домашньою їжею, але така хороша звичка має і свої недоліки. Чому не варто розігрівати страви у пластикових контейнерах – читайте далі.

Індійські науковці розповіли, що відбувається зі смаколиками в контейнерах, якщо їх розігрівати у мікрохвильовці. Хоч це доволі поширене явище та один з небагатьох варіантів нормального харчування для багатьох працівників офісів, але й він має небезпечні наслідки.

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Учені провели ряд досліджень та виявили, що під дією тепла у мікрохвильових печах контейнер починає виділяти у страви значну кількість небезпечних хімічних речовин. Будь-яке нагрівання пластику призводить до того, що в їжу потрапляють такі речовини, як бісфенол А. Вона впливає на роботу ендокринної, нервової та імунної систем.

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Тому регулярне розігрівання страв у пластикових контейнерах загрожує серйозними захворюваннями, серед яких гіпертонія, діабет, гормональні збої та погіршення роботи внутрішніх органів.

Тому краще викладати їжу з контейнерів та нагрівати у мікрохвильових печах в окремому не пластиковому посуді. Так і контейнер не стане причиною шкідливого впливу, і страва розігріється рівномірніше.

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Джерело: newsyou.info
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