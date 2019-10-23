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Шахтар Серіал Великі Вуйки Хелловін

Дослідники шокували наслідками Хеловіна у Великобританії

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Цукерки або екологія - фото 1
Цукерки або екологія

Хеловін відзначають у багатьох країнах світу та приділяють цьому святу багато уваги. Однак крім цукерок та веселощів, є й інший бік медалі. Які наслідки день всіх святих має у Великобриатнії - читайте далі.

Екологічна організація Hubbub та благодійний фонд Fairyland Trust виявили, що тільки у Великобританії після Хеловіна на звалищі опиняються майже 2 тисячі тонн сміття у вигляді одноразових костюмів.

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Дослідження показало, що більшість костюмів до свята, які зараз можна придбати у відомих брендів на 83% складаються з пластику. Тому більшість з них після святкування відправиться на звалище. Щороку такий фінал очікує на 7 мільйонів костюмів, з яких лише 1% потрапляє на переробку.

Хеловін поповнює зваблища тоннами сміття - фото 363332
Хеловін поповнює зваблища тоннами сміття

І це не дивно, адже навіть цьогоріч майже 90% опитаних британських родин планують придбати нове вбрання на Хеловін. І не варто забувати про декоративні елементи та атрибути тематичних вечірок, які не було враховано у дослідження. Бренди намагаються бути на одній хвилі з екологами, тому частина з них закликає здавати вже не нові вбрання на переробку, а велика мережа супермаркетів Tesco повідомила, що всі хеловінські товари у 2019 році підходять для переробки.

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Джерело: socportal.info
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