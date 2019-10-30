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Чому екоактивістка Грета Тунберг відмовилась від екологічної премії
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Юна активістка Грета Тунберг відмовилася від екологічної премії Ради Північних країн. Зробила вона все через свої погляди на всілякі нагороди та премії.
На думку Грети Тунберг, кліматичний рух не потребує жодних нагород. Насамперед, йому необхідні дії кожного!
Більше про активістку: Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку
На своїй сторінці в Instagram Грета висловила подяку Раді за присуджену нагороду, але закликала зосередитися на важливіших речах, ніж вручення премій: змусити політиків реагувати на наукові факти про зміни клімату.
Ми [Північні держави] належимо до країн, які мають можливість зробити більше. При цьому наші країни все ще в основному нічого не роблять. Доти, поки ви не почнете діяти відповідно до того, що, на думку вчених, необхідно для обмеження глобального підвищення температури, я – і Fridays For Future у Швеції – не будемо брати ні екологічну премію Ради Північних країн, ні грошовий приз у розмірі 500 000 шведських крон [близько 46 295 євро].
Ми ж бо нагадаємо, що раніше Грета Тунберг номінувалася на Нобелівську премію миру, але її присудили прем'єр-міністру Ефіопії Абій Ахмеду Алі за зусилля щодо врегулювання ефіопо-еритрейського конфлікту за контроль над спірними прикордонними територіями.
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