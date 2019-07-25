Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Без обов'язків: ці знаки Зодіаку не у захваті від шлюбів

  • 204
Знаки Зодіаку, які не готові до шлюбу - фото 1
Знаки Зодіаку, які не готові до шлюбу

Представники цих знаків Зодіаку доволі рідко мріють про сімейне життя, адже у них зовсім інші пріоритети, а такий крок у стосунках не приносить задоволення. Звісно ж, бувають і винятки з правил, але більшість говорить сама за себе.

Леви

Для Левів завжди на першому місці власний комфорт, тому не дивно, що швидко створювати сімейне гніздечко їм не до душі. До того ж, комфортні стосунки вже влаштовують представників цього знаку Зодіаку, а різні умовності та бюрократія зовсім не викликають захват. Така ж справа і з новими обов'язками.

І ще: Жінки цих знаків Зодіаку ніколи не повертаються до колишніх

Стрільці

Частенько Стрільці не визнають моногамію, але з часом все ж можуть знайти собі другу половинку на довгий час. Однак їм страшно думати про таке серйозне майбутнє, адже їм подобається легке життя, повне розваг та відсутності проблем.

Знаки Зодіаку, які не готові до шлюбу - фото 343480
Знаки Зодіаку, які не готові до шлюбу

Водолії

Люди цих знаків настільки хороші та віддані друзі, що важко повірити, що шлюб може їх лякати. Стосунки з цими знаками Зодіаку нагадують казку, яку може зіпсувати такий складний крок, як сімейне життя. Звісно ж, Водолії рано чи пізно все ж обирають пройти через цей етап, однак це лише за рішенням.

Читайте також: Ці знаки Зодіаку мають неймовірну інтуїцію

Джерело: newsyou.info
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України
  • 23 липня, 18:33
  • 822
Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
  • 21 липня, 17:25
  • 1107
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію
  • 23 липня, 16:51
  • 1394
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія