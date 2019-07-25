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Без обов'язків: ці знаки Зодіаку не у захваті від шлюбів
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Представники цих знаків Зодіаку доволі рідко мріють про сімейне життя, адже у них зовсім інші пріоритети, а такий крок у стосунках не приносить задоволення. Звісно ж, бувають і винятки з правил, але більшість говорить сама за себе.
Леви
Для Левів завжди на першому місці власний комфорт, тому не дивно, що швидко створювати сімейне гніздечко їм не до душі. До того ж, комфортні стосунки вже влаштовують представників цього знаку Зодіаку, а різні умовності та бюрократія зовсім не викликають захват. Така ж справа і з новими обов'язками.
І ще: Жінки цих знаків Зодіаку ніколи не повертаються до колишніх
Стрільці
Частенько Стрільці не визнають моногамію, але з часом все ж можуть знайти собі другу половинку на довгий час. Однак їм страшно думати про таке серйозне майбутнє, адже їм подобається легке життя, повне розваг та відсутності проблем.
Водолії
Люди цих знаків настільки хороші та віддані друзі, що важко повірити, що шлюб може їх лякати. Стосунки з цими знаками Зодіаку нагадують казку, яку може зіпсувати такий складний крок, як сімейне життя. Звісно ж, Водолії рано чи пізно все ж обирають пройти через цей етап, однак це лише за рішенням.
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