Лайфхак з кавою з McDonald's підкорив TikTok: як зробити ідеальний напій

Дівчина показала, як зробити найсмачніший кавовий напій з McDonald's завдяки одному маленькому трюку. І тепер цю смакоту хоче скуштувати кожен!

Тіктокерка з ніком ellbrxo поділилась незвичайним лайфхаком з напоями у McDonald's, який зробив її справжньою зіркою. Відео цієї дівчини переглянули понад 280 тисяч разів, а все через те, що вона відкрила для світу новий варіант кави.

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Річ у тому, що блогерка зняла на камеру, як "готує" свій улюблений напій, змішуючи мілкшейк та еспресо. До такого повороту подій глядачі не були готові, але тепер хочуть перевірити, чи справді це так смачно і нагадує фрапучино. До слова, таке ж можна провернути і вдома, приготувавши традиційний молочний коктейль та горня кави.

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