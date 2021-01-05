Ці овочі допоможуть суттєво знизити тиск

Поряд з лікарськими препаратами, успішно боротися з підвищеним артеріальним тиском здатні і доступні продукти.

Фахівці відзначають, що багато звичних овочів цілком здатні підтримати організм в боротьбі з гіпертонією.

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В основному це овочі, багаті калієм і магнієм, які сприяють зниженню підвищеного артеріального тиску. Вживання бурякового соку на регулярній основі допомагало при випробуваннях вчених на добровольцях домогтися зниження тиску крові майже на 10 мм ртутного стовпа. Саме цей овоч лідирує за вмістом калію. Бобові і сочевиця трохи відстають за цим показником від буряка, однак і вони ефективно знижують підвищений артеріальний тиск, що доведено фахівцями.

Часник, капуста і листова зелень також допомагають боротися з гіпертонією.

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