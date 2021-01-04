Названо найшкідливіший спосіб приготування кави

Кава – найпопулярніший напій на планеті. Ранок багатьох людей починається з гарячої кави, і вона додає бадьорості, підвищує тонус і настрій. Але як приготувати її правильно?

Ритуалів приготування кави є дуже багато, але один з них є дуже небезпечним. Вчені розповіли, який спосіб кави може не тільки зіпсувати смак напою, а й привести до проблем зі здоров'ям.

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Френч-прес – популярний спосіб заварювання кави. Це екологічно і зручно, але часте застосування цього способу може викликати серйозні наслідки для здоров'я. "Нефільтрована кава містить речовини, що підвищують рівень холестерину в крові. Використання фільтра видаляє їх і знижує ймовірність серцевих нападів і передчасної смерті", – пояснив автор дослідження, старший професор кафедри суспільної охорони здоров'я Даг Телле.

Вчені відзначають, що френч-прес – не єдиний спосіб заварки кави, при якому не передбачається фільтрація напою. Грецький і турецький варіант припускають кип'ятіння порошкової кави з водою. У такому продукті міститься велика кількість кафестолу і кафіолу.

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