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7 неймовірно корисних продуктів з різних куточків світу
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Ми звикли їсти одне й те саме з місяця в місяць. Але ж у всьому світі існує величезне різноманіття продуктів, більшість з них продаються і в нашій країні. Зараз навіть не потрібно особливо напружуватися, щоб купити ці корисні продукти. А для здоров'я їх слід включити у свій раціон.
Розповідаємо на Радіо МАКСИМУМ, що за корисні продукти з різних куточків світу ми рекомендуємо додати до свого раціону!
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Спеції
Індійські спеції – перець чилі, куркума, кориця, гірчичне масло, карі, кардамон – усе це неймовірно корисне для здоров'я. Вони відмінно ароматизують страву, а також мають безліч корисних властивостей. У тому числі здатні продовжити життя, допомагають у схудненні, знижують апетит, оскільки у складі є важливі для організму вітаміни й антиоксиданти.
М'ятний чай
Країни Близького Сходу славляться своїми неймовірними продуктами. М'ятний чай – один з них. У ньому не міститься кофеїну, але є ментол. Завдяки йому відбувається профілактика різних захворювань, включаючи синдром роздратованого кишківника, головні болі, діарея, нудота.
Тофу
Традиційна страва з Китаю підкорила світ. Продукт відомий як джерело якісного рослинного білка, заліза та кальцію. При цьому у ньому мало калорій і немає холестерину, що робить його ідеальним для дієти та поліпшення здоров'я.
Грецький салат
Середземноморські країни славляться своїм підходом до харчування. У тому числі Греція, батьківщиною якої є салат з додаванням сиру фета. Також у складі є огірки, помідори, оливки – чим не користь для здоров'я на одній тарілці? Треба зауважити, що не тільки цей салат, але й інші страви з Середземномор'я дуже корисні, в тому числі суп з сочевиці, пюре з баклажанів, салат з помідорів, смажена риба, молюски.
Суші
Важливо розуміти, що мова йде не про український аналог. Справжні суші з Японії неймовірно корисні для здоров'я. Ця страва в ідеалі містить тільки рис і свіжі морепродукти, в складі яких багато мікроелементів і вітамінів. Не дивно, що японці довгі роки зберігають молодість і красу.
Оливкова олія
Знову-таки середземноморський продукт. В одній її ложці міститься величезна кількість корисних рослинних жирів. Завдяки їй можна знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, тому важливо вживати оливкову олію щодня, додаючи у різні страви, в тому числі салати або до риби.
Авокадо
Мексиканський авокадо – справжній суперфуд, що сприяє схудненню, нормалізації гормонального фону й іншим корисним змінам в організмі. В одному авокадо багато калорій, але це не означає, що плід здатний збільшити вагу. Навпаки. Тому можна споживати м'якоть авокадо у складі різних страв – це тільки зміцнить імунітет.
Додайте до раціону ці продукти, щоб бути здоровішими та почуватися відмінно щодня.
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