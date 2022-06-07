Ці країни не забули злочини РФ: Україні передають боєприпаси з символічними посланнями

Чимало країн підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами, допомагаючи біженцям, надсилаючи кошти та зброю. І деякі нації не забули про злочини РФ у власній історії, що підтверджують написи на боєприпасах, які отримують українські військові від партнерів.

ЗСУ кожного дня роблять все, щоб наблизити перемогу Україні, і в цьому їм допомагають українські та закордонні волонтери, а також держави-партнери. Нещодавно прикордонники показали, які особливі боєприпаси надійшли нашим воїнам від інших країн. Відповідні кадри з'явились на офіційній сторінці Держприкордонслужби.

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У деяких націй ще й досі болить від Росії... Серед боєприпасів, які надійшли в Україну з Чехії, знайшли ракету з написом "За розстріляну Празьку весну 1968-го". Нідерландці на снарядах пишуть "Помста за МН17". Поляки підписують боєприпаси "За Катинь!" та "За Качинського!" – йдеться у повідомленні.

Держприкордонслужб

Держприкордонслужб

Держприкордонслужб

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