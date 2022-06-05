Канцлер Австрії розповів, чи можливий швидкий вступ України в ЄС

Канцлер Австрії Карл Нехаммер розповів про перспективи та реалії України в Європейському Союзі. Він запропонував проміжний етап між співпрацею та повноправним членством у ЄС для тих країн, що подали заявку на членство.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер закликав підготувати для потенційних членів ЄС, серед яких Україна та Молдова, "підготовчий простір". Політик вважає, що це дозволить країнам досягнути стандартів Союзу, подібно до Європейської економічної зони або Європейської угоди про вільну торгівлю, пише Reuters.

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Нас об'єднує одна мета: ми всі прагнемо сильної, незалежної та економічно успішної України. Наразі Україна бореться за своє політичне та територіальне виживання. Всі наші зусилля спрямовано насамперед на припинення російської загарбницької війни. На такому етапі швидке повне приєднання до Союзу все одно не може бути на часі, – наголосив він.

Нехаммер також вважає, що з поточних дебатів про членство України в ЄС потрібно "забрати емоції", адже швидкий вступ країни є "нереалістичним".

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Ми повинні створити європейський підготовчий простір, який дасть можливість крок за кроком зміцнювати співпрацю з ЄС та краще адаптуватись до європейських стандартів, – додав він.

Політик відзначив, що Австрія йшла подібним шляхом упродовж десятиліть з угодами про вільну торгівлю, перш ніж приєдналась до Євросоюзу у 1995 році.

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