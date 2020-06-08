Ці каші не дуже-то й корисні для організму

Примітно, що не всі каші корисні. Деякі з них можуть навіть завдати шкоди організму. Дієтологи розповіли про такі каші.

Манна каша

Манка містить в собі велику кількість крохмалю, який в процесі травлення перетворюється на глюкозу, а потім на цукор. Тобто, при надмірному вживанні людина може легко заробити собі цукровий діабет. Що є не менш важливим, в манці практично немає білка, зате міститься багато глютену.

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Медики відзначають, що манна каша є також чудовим джерелом калорій. Для порівняння, в 100 грамах манки калорій практично вдвічі більше, ніж в такій самій порції шоколадного брауні.

Білий рис

Рис можна назвати улюбленою азіатською крупою, яку часто використовують не як повноцінну страву, а як закуску, подібно до того, як ми їмо хліб. Але його різновид, білий рис, не відрізняється особливою користю, особливо, якщо він піддавався шліфуванню. Після ретельної обробки білий рис втрачає практично всі корисні властивості, залишаючи у своєму складі лише крохмаль.

Рис

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