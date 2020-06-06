Відомий китайський геймер у 23 роки іде на пенсію: причина вас шокує

Він був професійним геймером з 2012 року

Цзян Цзихао був професійним геймером з 2012 року, граючи в League of Legends під ніком "Uzi". Тепер же геймер оголосив про своє рішення покинути кіберспорт у китайській соцмережі Weibo, де у нього 5 млн підписників.

Причина завершення кіберспортивної кар'єри дуже проста та логічна. І пов'язана вона зі станом здоров'я.

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З жалем повідомляю всім вам, що з гордістю прийняв рішення піти у відставку. У результаті того, що я пізно лягав протягом багатьох років, зловживав шкідливою їжею і перебував у стані непереборного стресу, торік я дізнався, що у мене діабет 2 типу, – написав Цзихао у зверненні до своїх фанатів.

Геймер покинув кіберспорт через стан здоров'я / gettyimages

Він також додав, що змінив свій графік роботи, тренувався і приймав ліки, але його стан не змінився.

"Мій психічний стан не такий добрий, як був раніше. Лікар сказав мені, що якщо я продовжу, можуть виникнути серйозні ускладнення. Дякую моїм фанатам за вашу підтримку і спілкування протягом усіх цих років", – повідомив геймер.

Шанувальники Цзихао побажали йому всього найкращого і просили його подбати про себе і відпочити. "Легенда йде, але міф буде жити далі", – написав один з фанатів геймера.

Про відхід Цзихао з кіберспорту написали також і державні ЗМІ, які провели помітну межу між оспівуванням досягнень геймера й освітленням ризиків для здоров'я через надмірну гру в комп'ютерні ігри.

У Китаї ігрова залежність вважається великою проблемою, і уряд часто пов'язує її з поганим здоров'ям у дітей. У 2019 навіть була введена комендантська година для дітей до 18 років. Їм заборонялося грати в комп'ютерні ігри з 22:00 до 08:00.

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