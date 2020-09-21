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Ці горішки визнали ефективним продуктом при схудненні

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Фісташки - фото 1
Фісташки / shazoo

Вчені з Каліфорнійського університету, США, встановили, що регулярне вживання фісташок сприяє схудненню і зниженню кров'яного тиску.

До такого висновку дослідники прийшли завдяки експерименту за участю декількох десятків добровольців.

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Так, половина випробуваних протягом чотирьох місяців вживала трохи більше 40 грамів фісташок без добавок щодня. Також всі учасники дослідження отримали рекомендації щодо способів збільшення фізичних навантажень і харчування з урахуванням обмеження калорійності. В результаті все піддослідні схудли на 5% від своєї початкової ваги, знизивши також відсоток жиру на талії.

При цьому ті, хто їв фісташки, мали додаткові переваги. У них вчені відзначили зниження систолічного і діастолічного артеріального тиску, антиоксидант лютеїн, альфа-каротин і бета-каротин у вищих концентраціях в крові, а також більш здорове співвідношення ненасичених жирних кислот до насичених.

Ці горішки визнали ефективним продуктом при схудненні - фото 426519

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Джерело: lavanguardia
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