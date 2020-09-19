Чотири продукти-афродизіаки, які точно працюють

В їжі містяться вітаміни і елементи, які впливають на циркуляцію крові і підвищують сексуальний потяг. Експерти озвучили "гарячий" продуктовий список.

Афродизіаки – це речовини, які пробуджують пристрасть і бажання до протилежної статі, такі собі природні збудники.

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Морепродукти. Креветки і морська жирна риба. Вони багаті цинком, селеном, містять високоякісний білок, жирні кислоти омега-3, 6, 9. Всі ці речовини стимулюють роботу центрів сексуального збудження. Це їжа, яка підходить для приготування страв на вечерю.

Мигдаль. Мигдальні горіхи протягом століть відомі як афродизіак і символ родючості. Цей продукт є чудовим джерелом жирних кислот, які є рятівними для плодючості, нормального збереження репродуктивної функції, вироблення гормонів (зокрема тестостерону), а також стимулювання лібідо.

Імбир. Більш відомий як корінь, але насправді це кореневище з квітучої рослини. Має гострий, але приємний смак і аромат, який дає розслабляючий ефект. Люди протягом століть вірять, що імбир підвищує бажання і лібідо.

Банани. Також є чудовим підсилювачем бажання. Ця ягода (так, ягода) – природний афродизіак, який багатий калієм і натуральними цукрами. Індійська традиційна медицина класифікує банани як збудливу їжу.

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