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Ці види чаю допомагають схуднути

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Чаї для схуднення - фото 1
Чаї для схуднення

У гонитві за омріяною вагою тіла варто звертати увагу не лише на фізичні навантаження та страви, а й напої. Розповідаємо, яким корисним напоям варто стати обов'язковими, а від яких краще відмовитись.

У процесі схуднення важливо не тільки правильно харчуватись та займатись спортом, а й зважати на напої. Краще розпрощатись з газованою солодкою водою та соками, а замінити їх можна не просто теплою водою, а й різними видами чаю. Останні можуть пришвидшити розщеплення жирів та покращити настрій.

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Зелений чай. Чимало досліджень довели, що регулярне вживання зеленого чаю допомагає людям схуднути на 3,5 кг більше, аніж тим, хто зовсім не п'є його. Все завдяки антиоксидантам, які допомагають прискорити метаболізм та зменшити відчуття голоду. Не варто забувати, що зелений чай містить вдосталь кофеїну, тож ідеально підходить для ранкової заміни кави.

Ці види чаю допомагають схуднути - фото 441223

Молочний улун. Науковці вважають, що цей традиційний чай здатен пришвидшити процес схуднення завдяки поліфенолам. Це довів експеримент, у якому жінки із зайвою вагою пили по 4 чашки цього чаю за день і втрачали на кілограм більше щотижня, аніж ті піддослідні, які пили інші напої.

Чай з кульбаб. Ця яскрава квіточка не дарма є альтернативою таблеткам для схуднення. Такий чай прискорює метаболізм, а також має протизапальні властивості.

Ці види чаю допомагають схуднути - фото 441224

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Джерело: medikforum
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