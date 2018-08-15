Ці фрукти й овочі потрібно мити особливо ретельно

Чи дійсно нам необхідно так ретельно мити фрукти? Експерти розповіли, в яких випадках достатньо потримати яблуко під водопровідною водою всього кілька секунд.

З дитинства ми чули про те, що перед вживанням фрукти й овочі необхідно добре промити під краном. За даними експертів, миття фруктів і овочів захищає людину від зараження такими бактеріями, як сальмонела, кишкова паличка та лістерія.

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Але іноді виникає відчуття, що ми даремно витрачаємо час і воду, а крім того, неясно, скільки саме потрібно мити ті чи інші продукти. Відповіді на це питання дав фахівець в області здорового харчування з Університету Огайо Дрю Паттерсон. Він підкреслив, що кавун, наприклад, необхідно мити не менше 10 секунд, а про деякі інші фрукти можна так не турбуватися.

Банани не варто мити

Почнемо з фруктів і овочів, які мають пористе покриття, тобто маленькі дірочки, через які туди може потрапити повітря або рідина. Їм необхідно приділити найбільше нашої увагу та мити проточною водою протягом не менше 10-20 секунд. Зокрема, це стосується огірків, а також полуниці й овочів, що мають коріння, на зразок зеленої цибулі.

Овочі та фрукти зі шкіркою на кшталт кавунів і яблук не вимагають довгого миття - цілком достатньо всього 5-10 секунд. Кавун краще не обливати водою даремно, а гарненько протерти, тим самим стираючи з його поверхні будь-які сліди бруду.

Що стосується фруктів, у яких необхідно знімати шкірку перед їх вживанням, наприклад, апельсинів і бананів, то їх мити взагалі не потрібно. Річ у тім, що бактерії через подібну шкірку просто не проникнуть.

Особливу увагу потрібно приділяти овочам і фруктам, які були зібрані прямо з землі. Існує ризик того, що вони могли стати місцем для проживання певних шкідливих бактерій. Звичайно, ці бактерії не можна повністю змити однієї водою, і краще за все використовувати мило. Однак навіть проста вода суттєво зменшує ризик зараження.

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