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Ці продукти не варто їсти після 30 років

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Дієта для тих, кому за 30 - фото 1
Дієта для тих, кому за 30 / narodna-pravda

Існує цілий список продуктів, які не бажано вживати після 30 років через ризик виникнення багатьох захворювань.

Соя. Небезпека сої полягає в тому, що цей продукт є генетично модифікованим. Її довгостроковий вплив на організм невідомий. У короткостроковій перспективі соя може викликати запалення в організмі і може потенційно вплинути на функцію щитовидної залози.

І ще: У цих продуктах цукру більше, ніж ви могли б подумати

Ароматизований йогурт. Він містить величезну кількість цукру на порцію, 47 грамів. При цьому чистий йогурт корисний для травного здоров'я, особливо після 30 років.

Використання соломинки для напоїв. Через використання соломинки для напоїв з'являються зморшки навколо рота. Їх провокують підтискаючі рухи.

Білий хліб. Цей продукт підвищує рівень цукру в крові і практично не містить вітамінів і мінералів, присутніх в цільній пшениці.

Цукор - фото 386530
Цукор

Пакетовані фруктові соки. Під час вичавки соків корисна клітковина забирається. Клітковина допомагає знизити швидкість, з якою цукор з фруктів потрапляє в кров. Чистий сік, особливо промисловий, не дорівнює фруктам, які краще їсти після 30 років.

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Джерело: narodna-pravda
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