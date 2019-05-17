Ці диво-фрукти замінять дорогі вітаміни

Щоденне вживання всього одного яблука дивовижно впливає на організм / Maison Vie

Продукти, здатні замінити мультивітаміни. Не поспішайте бігти до аптеки, якщо хочете поправити своє здоров'я.

Щоб ваш організм насичувався вітамінами в достатній кількості, не обов'язково витрачати великі гроші в аптеках, або замовляти закордонні вітаміни в інтернеті. Радимо вам включити в щоденний раціон продукти, які зможуть повністю їх замінити.

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ТОП-7 продуктів, здатних замінити мультивітаміни:

Малина

Полуниця

Авокадо

Болгарський перець

Савойська капуста

Брюссельська капуста

Шпинат

Вчені-мікробіологи встановили, що щоденне вживання всього одного яблука "вносить істотний внесок у підтримання нормального травлення". Яблука є найкориснішим фруктом для здорового кишечника – висновок фахівців.

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