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Ці диво-фрукти замінять дорогі вітаміни

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Щоденне вживання всього одного яблука дивовижно впливає на організм - фото 1
Щоденне вживання всього одного яблука дивовижно впливає на організм / Maison Vie

Продукти, здатні замінити мультивітаміни. Не поспішайте бігти до аптеки, якщо хочете поправити своє здоров'я.

Щоб ваш організм насичувався вітамінами в достатній кількості, не обов'язково витрачати великі гроші в аптеках, або замовляти закордонні вітаміни в інтернеті. Радимо вам включити в щоденний раціон продукти, які зможуть повністю їх замінити.

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ТОП-7 продуктів, здатних замінити мультивітаміни:

  • Малина
  • Полуниця
  • Авокадо
  • Болгарський перець
  • Савойська капуста
  • Брюссельська капуста
  • Шпинат

Вчені-мікробіологи встановили, що щоденне вживання всього одного яблука "вносить істотний внесок у підтримання нормального травлення". Яблука є найкориснішим фруктом для здорового кишечника – висновок фахівців.

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Джерело: healthline
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