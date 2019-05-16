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Ці смаколики підвищують інтелект

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В яких продуктах є лютеїн - фото 1
В яких продуктах є лютеїн / cio

Дослідники в один голос заявляють, що продукти з високим вмістом лютеїну позитивно впливають на інтелект людини.

Лютеїн – це пігмент з групи каротиноїдів, який надає жовтий, червоний і оранжевий відтінки овочам і фруктам.

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Лютеїн може також відігравати важливу роль у здоров'ї мозку і може допомогти запобігти зниженню когнітивних здібностей. У людей середнього віку з вищим рівнем лютеїну нервовий відгук відбувається, як у молодих, на відміну від тих, у кого рівень лютеїну нижчий. Як запевняють вчені, мозок тих людей, у щоденному раціоні яких міститься велика кількість продуктів з лютеїном таких як: шпинат, капуста, авокадо, курячі яйця, демонструє вищу нейронну активність.

Чим корисні овочі і фрукти різних кольорів - фото 328036
Чим корисні овочі і фрукти різних кольорів

В яких продуктах є лютеїн:

  • Темно-зелені овочі
  • Овочі і фрукти помаранчевих відтінків
  • Овочі і фрукти насиченого червоного кольору
  • Яйця
  • Горіхи

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Джерело: cio
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