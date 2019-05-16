Кмітливий студент протягом року безкоштовно харчувався у KFC, і ось чому

У мережі можна знайти десятки хитрощів, які допоможуть вам отримати в ресторанах швидкого харчування знижки або додаткові страви. Але 27-річний студент з Південної Африки пішов іще далі. Хлопець, ім'я якого поки не розголошується, протягом цілого року харчувався у KFC абсолютно безкоштовно.

А все це завдяки своєму дару переконання та страху співробітників перед керівництвом.

І ще: День вишиванки: в Одесі поліція осоромилася з привітанням

Хитрун просто протягом цілого року приходив до нових закладів і говорив, що присланий із головного офісу для перевірки якості курки. Виходило так переконливо, що персонал покірно та безкоштовно постачав хлопця курячими крильцями, стегнами й іншими стравами.

Щоправда, згодом хлопця таки викрили. Він заарештований і звинувачений у шахрайстві, а новина про це, яку опублікував кенійський журналіст Тедді Юджин, стала вірусною, зібравши кілька тисяч вподобань у мережі.

Цікаво, що користувачі мережі підтримують псевдоревізора, захоплюючись тим, що він стільки часу міг водити за ніс цілу мережу ресторанів. На те, що це злочин, мало хто звертає увагу.

South African man arrested for eating at KFC free for a year by saying head office sent him to taste if they are up to standard. pic.twitter.com/1V4eD7IR2i — The African Voice (@teddyeugene) 12 травня 2019 р.

Not all heroes wear capes.. pic.twitter.com/tdDjRKKAQJ — The Elleventeenth member of Wu-tang (@morrmak) 12 травня 2019 р.

When they welcome him in jail pic.twitter.com/QLYQfqt939 — siphokazi (@KaziiMtshali_) 13 травня 2019 р.

Seizing the opportunity I call it! , His is kinda funny to me.... Whole damn year! — Gladys (@gaggyshizzoh) 12 травня 2019 р.

he needs to be in a museum surely! — Marcella Karekye (@MKarekye) 13 травня 2019 р.

Читайте також: Голосові асистенти Alexa та Siri одружились у Відні: відео