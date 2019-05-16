Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Кмітливий студент протягом року безкоштовно харчувався у KFC, і ось чому

  • 24
Хитрий парубок рік харчувався на халяву - фото 1
Хитрий парубок рік харчувався на халяву

У мережі можна знайти десятки хитрощів, які допоможуть вам отримати в ресторанах швидкого харчування знижки або додаткові страви. Але 27-річний студент з Південної Африки пішов іще далі. Хлопець, ім'я якого поки не розголошується, протягом цілого року харчувався у KFC абсолютно безкоштовно.

А все це завдяки своєму дару переконання та страху співробітників перед керівництвом.

І ще: День вишиванки: в Одесі поліція осоромилася з привітанням

Хитрун просто протягом цілого року приходив до нових закладів і говорив, що присланий із головного офісу для перевірки якості курки. Виходило так переконливо, що персонал покірно та безкоштовно постачав хлопця курячими крильцями, стегнами й іншими стравами.

Щоправда, згодом хлопця таки викрили. Він заарештований і звинувачений у шахрайстві, а новина про це, яку опублікував кенійський журналіст Тедді Юджин, стала вірусною, зібравши кілька тисяч вподобань у мережі.

Цікаво, що користувачі мережі підтримують псевдоревізора, захоплюючись тим, що він стільки часу міг водити за ніс цілу мережу ресторанів. На те, що це злочин, мало хто звертає увагу.

Читайте також: Голосові асистенти Alexa та Siri одружились у Відні: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
  • 13 травня, 18:21
  • 1026
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 277
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 623
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл