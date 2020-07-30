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Ці цукрозамінники найкорисніші для здоров'я

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Цукор - фото 1
Цукор / dnevnik

Цукор шкідливий не тільки для фігури своєю високою калорійністю. Цукор шкідливий для нашого здоров'я в цілому.

Надлишок цукру несе за собою багато поганого: аж до цукрового діабету і ожиріння.

І ще: Як карантин вплинув на вживання цукру: дослідження

Для тих, хто прийняв рішення жити без цукру, але не може зовсім відмовитися від солодкого, нутриціолог Надія Пахірко запропонувала замінити його на більш безпечні солодкі продукти. Рейтинг цукрозамінників від експерта:

  • Це натуральні цукрозами, безпечні для здоров'я. Мають 0 калорій.
  • Стевізіоїд – екстракт листя стевії
  • Еритрит – цукроспирт з кукурудзи або дині.
  • Сукралоза - штучний цукрозам, безпечний для людини.
  • Завжди дивіться склад. Буває написано "Стевія", а в складі купа всякої шкідливої ​​хімії та інших небезпечних замінників.

Єдине правило прийому таких замінників: разом з вуглеводами. Тоді ви не обманюєте організм і інсулін який викидається на солодкий смак не буде вироблятися даремно. Тобто головне не їсти його в чистому вигляді і не розчиняти в воді.

Ці цукрозамінники найкорисніші для здоров'я - фото 418261

Це цікаво: Що буде з вами, якщо ви відмовитеся від цукру

Джерело: dnevnik
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