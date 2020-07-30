Ці цукрозамінники найкорисніші для здоров'я

Цукор шкідливий не тільки для фігури своєю високою калорійністю. Цукор шкідливий для нашого здоров'я в цілому.

Надлишок цукру несе за собою багато поганого: аж до цукрового діабету і ожиріння.

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Для тих, хто прийняв рішення жити без цукру, але не може зовсім відмовитися від солодкого, нутриціолог Надія Пахірко запропонувала замінити його на більш безпечні солодкі продукти. Рейтинг цукрозамінників від експерта:

Це натуральні цукрозами, безпечні для здоров'я. Мають 0 калорій.

Стевізіоїд – екстракт листя стевії

Еритрит – цукроспирт з кукурудзи або дині.

Сукралоза - штучний цукрозам, безпечний для людини.

Завжди дивіться склад. Буває написано "Стевія", а в складі купа всякої шкідливої ​​хімії та інших небезпечних замінників.

Єдине правило прийому таких замінників: разом з вуглеводами. Тоді ви не обманюєте організм і інсулін який викидається на солодкий смак не буде вироблятися даремно. Тобто головне не їсти його в чистому вигляді і не розчиняти в воді.

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