Як карантин вплинув на вживання цукру: дослідження

А ви більше їсте солодкого на карантині?

Якщо під час карантину ви набрали зайвого, то ми маємо підозру, що винним у цьому є постійний стрес. Утім, заїдали його ви не солодощами, а смачненькою їжею, доставленою кур'єрами. Принаймні на такі думки наштовхує нове дослідження, присвячене вживанню цукру.

Якщо протягом років лікарі закликали людей почати нарешті їсти менше цукру, то карантин усе розставив на свої місця. Попит на цукор упав уперше за чотири десятиліття, Карл!

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Так, продажі солодких напоїв і кондитерських виробів у таких компаніях як Coca-Cola і Nestle впали, і, хоча економіка знову відновлюється, поки незрозуміло, як швидко попит повернеться на докарантинний рівень.

Дослідження проводила компанія Czarnikow, яка спеціалізується на поставках цукровмісних продуктів.

За даними компанії, споживання цукру зменшилося на 1,2% або 169,9 млн тонни за 2019-2020 роки. Тільки за перші три тижні квітня обсяги продажів Coca-Cola впали приблизно на 25%.

Експерти переконані, що найбільше солодкого ми вживаємо поза домом

В останні роки попит на цукор сповільнювався через те, що багато країн вводять додаткові податки на солодкі напої, а лікарі закликають зменшувати споживання через проблеми з ожирінням.

Карантин прискорив цю тенденцію, адже люди почали менше відвідувати заклади харчування та крамниці. На думку експертів, найбільше солодкого ми їмо і п'ємо саме поза домом: у кафе, кінотеатрах, парках розваг і т.д.

Зазначимо, що через пандемію світовий інтернет-трафік потроївся. Якщо раніше широкосмуговий зв'язок найчастіше використовувався у міських офісах, тепер він усе більше затребуваний у передмістях і сільських районах, мешканці яких зараз навчаються або працюють, не виходячи з дому.

А ви на карантині їсте більше солодкого? Пишіть у коментарях, не соромтесь ;)

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