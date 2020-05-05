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Що буде з вами, якщо ви відмовитеся від цукру
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Почнемо з того, що цілком і повністю виключити цукор зі свого раціону неможливо! Втім, можна суттєво скоротити його вживання. Власне про це ми й розкажемо вам далі, адже такий крок дозволить отримати очевидні результати за короткий проміжок часу.
Якщо ви відмовитеся від солодких напоїв, а також зменшите кількість вживаних кондитерських продуктів, ви зробите величезний крок назустріч здоровому способу життя. Спробуйте на кілька тижнів скоротити вживання рафінованого цукру і результати вам настільки сподобаються, що ви не захочете повертатися до старого типу життя. Отже, що буде з вами, якщо ви відмовитеся від цукру?
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1. Ви станете здоровішими й бадьорішими
Багато людей знає, що цукор – джерело глюкози, яка потрібна організму для поповнення енергії. При низькому рівні цукру в крові людина відчуває втому, стає загальмованою і навіть може втратити свідомість. Але не менш небезпечний високий рівень цукру в крові людини, що спостерігається практично у всіх ласунів. Це може викликати серйозні порушення обміну речовин.
2. Ваша вага стабілізується
Відразу після того, як ви обмежите споживання солодкого, ви почнете скидати вагу. І справа тут не тільки в тому, що цукор є джерелом калорій сам по собі. Просто він найчастіше входить до складу висококалорійних страв: випічки, кондитерських виробів, фастфуду, молочних десертів і так далі. Обмеживши їх споживання, ви будете легко і природно позбавлятися від зайвих кілограмів.
3. У вас нормально запрацює кишківник
У той час, як ваш мозок отримує насолоду від чергового солодкого тістечка, віддуватися за все доводиться шлунково-кишковому тракту. Адже розщеплення цукру відбувається саме в кишківнику, причому його надлишок порушує роботу ферментів шлунка, кишківника та підшлункової залози. При відмові від солодкого і заміні його на продукти, що мають підвищений вміст клітковини, ви з подивом виявите, що ваш кишківник почав працювати буквально як швейцарський годинник.
4. Ви перестанете постійно хотіти з'їсти "щось солоденьке"
Механізм функціонування цукрової залежності нічим не відрізняється від наркотичної. Ви з'їдаєте цукерку – ваш мозок отримує задоволення – ви тягнетеся за наступною. І так доти, поки в зоні вашої досяжності є щось солодке. Позитивна новина полягає в тому, що розірвати це коло все-таки можна. Щойно ви зміните свій раціон, то звернете увагу, що солодкого вам хочеться все менше і менше, а зовсім скоро ви будете з подивом дивитися на всіх цих дивних людей навколо, які поглинають гори солодощів.
5. Ви пізнаєте справжній смак продуктів
Ви ретельно вибираєте вишуканий сорт чаю, а потім кладете в чашку кілька ложок цукру? Ви вважаєте себе знавцем кави, але не можете пити її без солодкого? Якщо ви ствердно відповідаєте на ці та подібні питання, то поспішаємо вам повідомити, що справжнього смаку цих прекрасних напоїв ви, на жаль, не знаєте. Як і безлічі інших продуктів, які чомусь заведено присмачувати неабиякою кількістю цукру. Так, перший час може бути незвично, але пройде всього два тижні, не більше, і ви будете згадувати своє минуле "солодке" життя як жахливий сон.
Спробуйте від сьогодні скоротити вживання цукру і результати вам настільки сподобаються, що ви не захочете повертатися до свого колишнього життя та харчових звичок.
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