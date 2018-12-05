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Ці чаї допомагають побороти головний біль

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Ці чаї допомагають побороти головний біль - фото 1
Ці чаї допомагають побороти головний біль

Названо чай, які дозволяють позбутись головного болю без допомоги таблеток.

Медики визначили напої, які можуть полегшити головний біль. Ці чаї здатні не лише покращити самопочуття, а й зміцнити імунітет.

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Чай з корицею

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Чай з корицею

Дуже ефективно бореться з головним болем. До того ж, у ньому є чимало магнію, заліза та кальцію. Також чай допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Імбирний чай

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Імбирний чай

Цей напій допомагає полегшити головний біль та мігрень. Завдяки протизапальним речовинам, чай є чудовим варіантом для холодної пори року, адже оберігає від застуди.

М'ятний чай

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М'ятний чай

Не дарма його вважають одним із найкорисніших. Щоправда, крім заспокійливих властивостей, м'ятні напої позбавляють симптомів нудоти, розладів шлунку та головного болю.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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