Ці чаї допомагають побороти головний біль

Названо чай, які дозволяють позбутись головного болю без допомоги таблеток.

Медики визначили напої, які можуть полегшити головний біль. Ці чаї здатні не лише покращити самопочуття, а й зміцнити імунітет.

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Чай з корицею

Чай з корицею

Дуже ефективно бореться з головним болем. До того ж, у ньому є чимало магнію, заліза та кальцію. Також чай допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Імбирний чай

Імбирний чай

Цей напій допомагає полегшити головний біль та мігрень. Завдяки протизапальним речовинам, чай є чудовим варіантом для холодної пори року, адже оберігає від застуди.

М'ятний чай

М'ятний чай

Не дарма його вважають одним із найкорисніших. Щоправда, крім заспокійливих властивостей, м'ятні напої позбавляють симптомів нудоти, розладів шлунку та головного болю.

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