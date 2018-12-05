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Чи справді брак сну впливає на дратівливість

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Як сон впливає на дратівливість - фото 1
Як сон впливає на дратівливість

Науковці розповіли, як впливає недостатня кількість сну на емоційний стан людей.

Американські експерти з Університету штату Айова дійшли до висновку, що брак нормальної кількості сну провокує роздратування.

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Це підтвердив експеримент за участю понад 142 осіб, яких розділили на дві команди. Всі піддослідні пройшли тестування у некомфортних умовах з дратівливими звуками. Після цього одна група дотримувалась свого способу життя та спала не менше 7 годин на добу. А друга була змушена спати на 2-3 години менше, аніж зазвичай.

Після цього тестування знову повторили, і виявилось, що ті, хто спав мало, були значно дратівливішими, аніж на початку експерименту. Неприємні звуки та умови виводили представників другої команди з себе. А от ті, хто спав нормально, значно рідше проявляли агресію.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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