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Червоне м'ясо: користь, шкода та як правильно їсти

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Червоне м'ясо: користь, шкода та як правильно їсти - фото 1

Які корисні властивості червоного м'яса, а також чому не варто ним зловживати і як правильно їсти - розповіла глава МОЗ Уляна Супрун.

Очільниця МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу спільно з Дарією Озерною та UA: Радіо Культура медик розповіла про переваги та недоліки червоного м'яса.

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"Червоне м‘ясо головна страва обіднього столу в багатьох сім'ях. Та чи знали ви, що за котлетами чи відбивними, окрім смакоти, можуть критися ризики для здоров‘я? Ще гірше, коли йдеться про ковбасу або сосиски", – розпочала Супрун.

Вона наголосила, що до червоного м'яса відносять м'ясо ссавців, приміром, баранину, яловичину та свинину, а от м'ясо птиці не потрапляє до переліку. Однак багато популярних продуктів також містять червоне м'ясо: ковбаса, хот-доги, сосиски, копчені вироби.

Користь і шкода червоно м'яса - фото 293404
Користь і шкода червоно м'яса

"Червоне м‘ясо має свої переваги. Це хороше джерело заліза, цинку, багатьох незамінних амінокислот, а також таурину, карнітину, коньюгованих лінолеїнових кислот, креатину, та вітаміну В12. Ці сполуки ми маємо отримувати передусім з їжі, а не з біологічно-активних добавок", – відзначаються медики.

Але не варто забувати про те, чому краще відмовитись від червоного м'яса, адже воно стає причиною до підвищення ризиків серцево-судинних захворювань та передчасної смерті.

Чому не варто зловживати червоним м'ясом:

  • Надлишок пресованого м'яса підвищує ризики появи ранку підшлункової, товстої кишки і простати. До того ж, таке м'ясо є у списку канцерогенів ВООЗ. Приміром, якщо вживати такий вид червоного м‘яса щодня по 50 грамів або більше, то ризики появи раку товстої кишки зростає на 18%. А от риба та птиця такого впливу не мають.
  • Червоне м'ясо може сприяти появі пухлин. Якщо у раціоні забагато білкових страв, то підіймаються ризики розвитку пухлин.
  • Надмірна любов до м'яса тісно пов'язана з підняттям тиску. Річ може бути не у самому продукті, а в солі у м'ясних продуктах.
  • Жирне м'ясо порушує баланс переносників жирів у крові, тому може призвести до розвитку атеросклерозу. Ризики підвищується, якщо додати сюди малорухливий спосіб життя та куріння.
Як зменшити ризики від вживання червоного м‘яса - фото 293405
Як зменшити ризики від вживання червоного м‘яса

Як тоді зменшити ризики від вживання червоного м‘яса?

  • Не варто їсти більше як 70 грамів червоного м'яса за день або ж порцію розмірами з долоньку. До того ж, краще не вносити м'ясо у щоденний раціон.
  • Намагайтесь мінімізувати або ж відмовитись від м'ясної продукції – не більше 3-х разів на тиждень.
  • Правильно готуйте м'ясо, тушкуйте, запікайте та відварюйте.
  • Доповнюйте раціон рослинною їжею. Робіть дні без м'яса, зате з бобовими та горіхами. До м'яса додавайте страву з гарніром з овочів, а не жирні продукти.
  • Не забувайте про фізичну активність та дотримуйтесь здорової ваги, щоб знизити ризики захворювань.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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