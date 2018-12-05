Червоне м'ясо: користь, шкода та як правильно їсти

Які корисні властивості червоного м'яса, а також чому не варто ним зловживати і як правильно їсти - розповіла глава МОЗ Уляна Супрун.

Очільниця МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу спільно з Дарією Озерною та UA: Радіо Культура медик розповіла про переваги та недоліки червоного м'яса.

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"Червоне м‘ясо – головна страва обіднього столу в багатьох сім'ях. Та чи знали ви, що за котлетами чи відбивними, окрім смакоти, можуть критися ризики для здоров‘я? Ще гірше, коли йдеться про ковбасу або сосиски", – розпочала Супрун.

Вона наголосила, що до червоного м'яса відносять м'ясо ссавців, приміром, баранину, яловичину та свинину, а от м'ясо птиці не потрапляє до переліку. Однак багато популярних продуктів також містять червоне м'ясо: ковбаса, хот-доги, сосиски, копчені вироби.

Користь і шкода червоно м'яса

"Червоне м‘ясо має свої переваги. Це хороше джерело заліза, цинку, багатьох незамінних амінокислот, а також таурину, карнітину, коньюгованих лінолеїнових кислот, креатину, та вітаміну В12. Ці сполуки ми маємо отримувати передусім з їжі, а не з біологічно-активних добавок", – відзначаються медики.

Але не варто забувати про те, чому краще відмовитись від червоного м'яса, адже воно стає причиною до підвищення ризиків серцево-судинних захворювань та передчасної смерті.

Чому не варто зловживати червоним м'ясом:

Надлишок пресованого м'яса підвищує ризики появи ранку підшлункової, товстої кишки і простати. До того ж, таке м'ясо є у списку канцерогенів ВООЗ. Приміром, якщо вживати такий вид червоного м‘яса щодня по 50 грамів або більше, то ризики появи раку товстої кишки зростає на 18%. А от риба та птиця такого впливу не мають.

Червоне м'ясо може сприяти появі пухлин. Якщо у раціоні забагато білкових страв, то підіймаються ризики розвитку пухлин.

Надмірна любов до м'яса тісно пов'язана з підняттям тиску. Річ може бути не у самому продукті, а в солі у м'ясних продуктах.

Жирне м'ясо порушує баланс переносників жирів у крові, тому може призвести до розвитку атеросклерозу. Ризики підвищується, якщо додати сюди малорухливий спосіб життя та куріння.

Як зменшити ризики від вживання червоного м‘яса

Як тоді зменшити ризики від вживання червоного м‘яса?

Не варто їсти більше як 70 грамів червоного м'яса за день або ж порцію розмірами з долоньку. До того ж, краще не вносити м'ясо у щоденний раціон.

Намагайтесь мінімізувати або ж відмовитись від м'ясної продукції – не більше 3-х разів на тиждень.

Правильно готуйте м'ясо, тушкуйте, запікайте та відварюйте.

Доповнюйте раціон рослинною їжею. Робіть дні без м'яса, зате з бобовими та горіхами. До м'яса додавайте страву з гарніром з овочів, а не жирні продукти.

Не забувайте про фізичну активність та дотримуйтесь здорової ваги, щоб знизити ризики захворювань.

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