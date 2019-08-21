Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім

  • 34
Геніальні будки собак - фото 1
Геніальні будки собак

Чимало господарів собак намагаються придбати все найкраще для своїх улюбленців, але інколи вони перегинають палку. Важко сказати: круті чи дивні будки цих псів, однак побачити варто!

Собаки не дарма вважаються найкращими друзями людей, тому власники пухнастиків часто намагаються виразити свою любов креативними та цікавими подарунками та іграшками. Однак ці люди справді готові дати найкраще для своїх собак, адже по-іншому важко пояснити, як з'явились ці царські і кумедні будки. Деякі з них виглядають краще, ніж помешкання багатьох людей...

І ще: Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349249

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349250

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349251

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349252

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349253

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349254

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349255

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349256

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349257

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349258

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349259

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349260

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349261

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349262

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349263

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349264

Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім - фото 349265

Тим часом у мережі набуває популярності епічний ролик, у якому головним героєм є домашній улюбленець. Однак з першої секунди неможливо побачити пухнастого через геніальне маскування.

Читайте також: Кумедні коти, які чхають: епічні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
  • 19 серпня, 18:12
  • 357
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
  • 16 серпня, 14:00
  • 235
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1699806
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл