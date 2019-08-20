Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни

  • 13
Кумедні коти у смішних капелюхах - фото 1
Кумедні коти у смішних капелюхах / thisiscolossal

У цьому фотопроєкті три котики з Японії: Nyaa, Mar і Mugi позують в незвичайних головних уборах: від льотного шолому до перук вікторіанської епохи.

Стильні головні убори були створені японської парою: фотографом Ре Ямазакі і його дружиною Хіромі. Найдивовижніше, що зроблені вони з котячої шерсті.

І ще: Реально довгий кіт вразив мережу: епічне відео

Здається, що коти на фото зовсім не проти такого фотоексперименту. Більш того, вони навіть вжилися в образ і майстерно позують своєму господареві, можливо, просто через любов до нього, але, найімовірніше, за смачний гонорар, який чекає їх після знімального процесу.

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349096

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349097

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349098

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349099

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349100

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349101

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349102

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349103

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349104

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349105

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349106

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349107

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349108

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349109

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349110

Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни - фото 349111

Тим часом у мережі набуває популярності епічний ролик, у якому головним героєм є домашній улюбленець. Однак з першої секунди неможливо побачити пухнастого через геніальне маскування.

Читайте також: Кумедні коти, які чхають: епічні фото

Джерело: thisiscolossal
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 711
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку
  • 18 серпня, 17:55
  • 300
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
  • 16 серпня, 14:00
  • 199
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне