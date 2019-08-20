Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни

У цьому фотопроєкті три котики з Японії: Nyaa, Mar і Mugi позують в незвичайних головних уборах: від льотного шолому до перук вікторіанської епохи.

Стильні головні убори були створені японської парою: фотографом Ре Ямазакі і його дружиною Хіромі. Найдивовижніше, що зроблені вони з котячої шерсті.

І ще: Реально довгий кіт вразив мережу: епічне відео

Здається, що коти на фото зовсім не проти такого фотоексперименту. Більш того, вони навіть вжилися в образ і майстерно позують своєму господареві, можливо, просто через любов до нього, але, найімовірніше, за смачний гонорар, який чекає їх після знімального процесу.

Тим часом у мережі набуває популярності епічний ролик, у якому головним героєм є домашній улюбленець. Однак з першої секунди неможливо побачити пухнастого через геніальне маскування.

Читайте також: Кумедні коти, які чхають: епічні фото