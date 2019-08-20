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Геній маскування: відео з котом, якого побачить не кожен

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Кіт-ніндзя захопив Twitter - фото 1
Кіт-ніндзя захопив Twitter

У мережі набуває популярності епічний ролик, у якому головним героєм є домашній улюбленець. Однак з першої секунди неможливо побачити пухнастого через геніальне маскування.

На офіційному акаунті Imgur в соцмережі Twitter з'явилось епічне відео з котом, яке змусило спершу придивлятися, а потім дивуватися умінням пухнастика. За короткий час ролик переглянули понад 10 тисяч разів, і це зовсім не дивно, адже одразу побачити домашнього улюбленця - майже неможливо. А вам вдалось? Як відзначили коментатори, цей кіт справжній ніндзя. Щоправда, вночі його раптова поява навряд би викликала такий захват, як це відео.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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