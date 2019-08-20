Геній маскування: відео з котом, якого побачить не кожен

У мережі набуває популярності епічний ролик, у якому головним героєм є домашній улюбленець. Однак з першої секунди неможливо побачити пухнастого через геніальне маскування.

На офіційному акаунті Imgur в соцмережі Twitter з'явилось епічне відео з котом, яке змусило спершу придивлятися, а потім дивуватися умінням пухнастика. За короткий час ролик переглянули понад 10 тисяч разів, і це зовсім не дивно, адже одразу побачити домашнього улюбленця - майже неможливо. А вам вдалось? Як відзначили коментатори, цей кіт справжній ніндзя. Щоправда, вночі його раптова поява навряд би викликала такий захват, як це відео.

І ще: Не для слабкодухих: фото дівчат з почуттям гумору, які змушують замислитись

Читайте також: До сліз! Кіт став зіркою через епічне відео з танцями