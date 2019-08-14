Кумедні коти, які чхають: епічні фото

Якщо вам здається, що люди виглядають смішно у момент, коли чхають, то ці коти змусять вас сміятися до болю у животі. Готові до порції кумедних знімків, які точно зроблять день кращим?

Коти не дарма вважаються улюбленцями інтернету та можуть підкорювати людей одним поглядом та "няв", адже ці харизматичні домашні улюбленці почуваються королями у наших домівках. Щоправда, навіть вони можуть виглядати доволі по-дурному, якщо упіймати їх у невдалий момент, приміром, під час чхання. Якщо ви ніколи не бачили, як чхають коти, то ці знімки точно підіймуть вам настрій.

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