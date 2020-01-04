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Хороший спосіб схуднути без стресу для організму
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Британські експерти розповіли, як швидко скинути вагу без стресу для організму.
Так, порадами вони поділилися з виданням Daily Mail. По-перше, фахівці порекомендували виключити з раціону цукор. Це, на їхню думку, найпростіший і найшвидший спосіб вигнати жир з живота, а заодно і істотно знизити денну калорійність з'їденого.
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Також варто забути і про ультраперероблені продукти, адже вони провокують ожиріння. Це означає, що доведеться відмовитися не тільки від ковбаси, сосисок і м'ясних делікатесів, але і від білого хліба і пластівців. Експерти рекомендують замінити їх на яловичину, курку і індичку, цілозерновий хліб і борошно грубого помелу.
Паралельно з виключенням цукру, мучного і шкідливого, фахівці радять збільшити кількість клітковини і білка в раціоні. Так, за їхніми словами, ви довше будете відчувати себе ситими, а значить, бажання перекусити буде відвідувати вас набагато рідше.
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