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Цей тип сексу зробить вас щасливішими

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Виявилося, що запланований секс чудово впливає на пари - фото 1
Виявилося, що запланований секс чудово впливає на пари

Науковці з Рурського університету в Бохумі довели, що секс по плану робить сексуальне життя більш насиченим.

У дослідження взяла участь тисяча пар. Партнери окремо відповідали на питання про свою сексуальну активність, а також про те, наскільки вони задоволені нею. Учасників також попросили оцінити свої риси характеру.

І ще: Ось чому жінкам потрібно регулярно займатися сексом

Висновок вразив учених: найбільш задоволеними своїм сексуальним життям виявилися добросовісні люди.

Юлія Фельтен уважає, що люди з таким характером планують секс і докладають до цього зусиль. Планування сексу йде на користь тривалості стосунків, зазначає дослідниця.

Запланований секс робить пари щасливішими - фото 271293
Запланований секс робить пари щасливішими

Крім того, з'ясувалося, що щасливе сексуальне життя ведуть ті пари, в яких добросовісними були саме чоловіки. Фельтен додала, що це пов'язане з тим, що чоловіки в середньому хочуть більше сексу і вимушені робити перший крок, що впливає і не стосунки в цілому. Також це впливає на задоволеність сексуальним життям у парі.

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Джерело: Mport
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