Ці 10 продуктів завжди повинні бути на вашій кухні

Запам'ятайте цю десятку продуктів, які завжди повинні бути в вашому холодильнику, щоб ви були стрункі та здорові.

Мед

Він зміцнює імунітет і є найкращим джерелом енергії. Якщо на кухні є мед, можна забути про цукор!

Банани

У них багато калію, який допомагає м'язам залишатися сильними. Крім того, банан цілюще впливає на серце й знижує ризик виникнення інсультів.

І ще: Фахівці розповіли про корисні властивості манго

Геркулес

Очищає судини та лікує захворювання шлунка і кишківника. При цьому геркулес містить корисні повільні вуглеводи, завдяки яким можна довго відчувати ситість.

Шпинат

У ньому багато білка, а також є вітаміни А, С і К, антиоксиданти та залізо, яке допоможе збільшити м'язову масу.

Оливкова олія

У ній міститься велика кількість вітаміну Е, який бере участь в процесі засвоєння вітамінів А і К. Ця олія сприяє омолодженню організму і знижує рівень холестерину.

Яблука

У них знаходиться більше вітаміну С, ніж в апельсинах. Крім того, цей фрукт уповільнює зростання ракових клітин і покращує роботу легенів, серця і травного тракту.

Йогурт

У ньому міститься велика кількість кальцію і пробіотиків, які підвищують імунітет і поліпшують травлення. При цьому йогурт – відмінний спосіб перекусити протягом робочого дня.

Лосось

У ньому є велика кількість жирів омега-3, які допомагають знизити рівень холестерину і захищають від раку. Крім того, лосось покращує стан волосся і здатний побороти депресію.

Морква

Містить велику кількість бета-каротину, який покращує зір і знижує ризик онкологічних захворювань. Щоб морква краще засвоювалася, їжте її з соняшниковою олією.

Чорниця

Ця ягода уповільнює процеси старіння в організмі та покращує зір. Крім того, чорниця здатна запобігти забудькуватість і неуважність.

До теми: Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото